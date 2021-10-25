Kütahya Yeni Rotalar Kulübü'nden doğa yürüyüşü

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü Domaniç ilçesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kütahya'nın doğasını tanıtmaya devam eden Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübünün son olarak Domaniç'in dağlarında yaptığı yürüyüşte rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

2020 yılından beri Kütahya'nın farklı bölgelerindeki doğasını keşfeden Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü, son olarak Domaniç ilçesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında sonbahar mevsimi dolayısıyla ilçenin dağlarındaki rengarenk görüntüler fotoğraflara yansıdı.

Konuyla ilgili yürüyüş kulübünden yapılan açıklamada, "Kütahya bir doğa harikası. Bizler de bu zenginlikten faydalanıyoruz. Her hafta güzel ormanlarımızla birlikteyiz. Her yürüyüşün ardından kendimizi yenilenmiş gibi hissediyoruz. Bu hafta Domaniç'in ormanlarını gezdik. Karşımıza harika bir tablo çıktı” denildi.

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