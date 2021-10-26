Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bayrak değişimi

Kütahya’nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Kütahya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Mehmet Ali Göncü atandı.

Başkomiser Göncü, yaklaşık 18 aydan bu yana Simav İlçe Emniyet Müdürüi olarak görev yapan Onur Altındağ’ın Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü emrine tayin olmasından sonra, Simav’da Emniyet Müdürü olarak göreve başladığını ifade etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Göncü, “Teslim aldığım bu kutsal görevi, teşkilatımızın gülen yüzüyle yerine getirmeye çalışacağım. Vatandaşlarımızın bize olan güveniyle, onların huzurlu bir hayat sürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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