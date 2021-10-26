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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı

İHA

DPÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi 2'de düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu,” TÖMER olarak bin 750 öğrencinin Türkçe öğrenmesi için çalıştık ve bin 400 öğrencimizi bugün mezun ediyoruz. Öğrencilerimiz DPÜ TÖMER kalitesiyle fakültelerine geçmiş oldular. Öğrendiğiniz Türkçenin ömür boyunca faydasını göreceğinize inanıyorum” dedi.
DPÜ TÖMER’de görev alan eğitimcilerin adını tek tek okuyan Doç. Dr. Ahmet Uslu kendilerine teşekkür ederek öğrencilerin başarısındaki en büyük payın eğitimcilerde olduğunu söyledi. Uslu, DPÜ TÖMER’in kuruculuğunu yapan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur’a ve Rektör Kazım Uysal’a teşekkür etti.

“Türkçe öğrenmek bir sevdadır”
Törende yaptığı konuşmasında Türkçe öğrenmenin bir sevda olduğuna vurgu yapan Rektör Kazım Uysal,” DPÜ TÖMER bir başarı hikayesi yazdı ve bunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya gösterdi. Sevgili gençler Kütahya’ya geldiniz ve Türkçe öğrendiniz. Yaklaşık 89 ayda yaşadığınız süreci seyrettim. Gördüm ki pandemi dönemine rağmen DPÜ TÖMER yüz yüze eğitime devam ettiniz. Türkçe öğrenmedeki azminiz ve gayretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Türkçe öğrenmek bir sevdadır. Siz bunu başardınız. Bütün hayatınız boyunca iftihar edeceğiniz altın bir bileziği kazandınız. Türkçe öğrenmekle de çok farklı bir statü kazandınız. DPÜ TÖMER mezunu öğrencilerimiz her yerde ay gibi güneş gibi olacaklar ve parlayacaklar. Sadece Türkçedeki yetkinlikleriyle değil, ahlakıyla, duruşuyla, davranışlarıyla gittiği yerlerde parmakla gösterilecekler ve aranılacaklar” dedi.

"Sizler inadına kardeşlik tohumları ektiniz"
Sıkıntı çekmeden, ter dökmeden güzel sonuçlar, güzel neticeler elde edilemez. Bu gayreti göstermemiş olsaydınız memleketinizde işsiz beklemiş olsaydınız bu sonucu elde etmiş olamayacaktınız. Bugün sizin için çok mutlu bir gün. Bundan sonraki hayatınızda şu bir yıl içerisindeki kazanımlarınız size bir ömür boyu artı olarak, itibar olarak ve başarı olarak döndü. Dünyada insanları birbirinden ayırmak isteyen, nefret tohumları ekmek isteyen, insanı insana kırdırmak isteyen, savaş çıkarmak isteyen, bir kısım insanları geri bırakmak isteyen bir zihniyet var ve aktif şekilde çalışıyorlar. Bunlara rağmen sizler inadına kardeşlik tohumları ektiniz. İnadına birlik dediniz beraberlik dediniz. Ben bunları çok önemli buluyorum çünkü bunlar insanî değerlerdir. Sevgili gençler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin eviniz olduğunu, istediğiniz her zaman evinize dönebileceğinizi, tüm kapılarımızın size sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz daim olsun. Değerli hocalarım, sizler güzel bir örnek gösterdiniz. Başta Ahmet Hocam ve beraber çalıştığı tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Tören, mezun olan öğrencilere belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.

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