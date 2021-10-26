DPÜ GSF’de 'Sokak tenisi' etkinliği

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında Evliya Çelebi Yerleşkesinde devam eden Sokak Tenisi etkinlikleri Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde devam etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tenis antrenörü Mert Kaya tarafından yürütülen “Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı” projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret etti.

Sokak Tenisi aracılığıyla tenisin ülkemizde geniş kitlelerce tanınması, daha fazla kişi tarafından oynanan bir spor haline getirilmesi ve Kütahya’nın da tanıtılmasına fayda sağlamasının amaçlandığı proje kapsamında, fakültenin ana giriş kapısı önüne file kuruldu. Antrenör Mert Kaya, fakülte öğrencileri ile küçük bir tenis turnuvası düzenledi.

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