Kütahya’daki meralarda gübreleme çalışması

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce, merkez İnköy Mahallesi ve Göçeri Köyünde yaklaşık 3 bin 847 dekar mera alanında bin 200 kilogram sıvı hümik asit gübrelemesi yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Hayvancılık sektöründeki kaba yem açığının giderilmesinde büyük rol oynayan meraların vasfının iyileştirilerek, yem bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilerin yeni bilgilere ulaşımını hızlandırarak hayvancılığın karlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen mera ıslah ve amenajman projeleri tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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