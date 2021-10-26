Öğrenciler 'Uygulama Mutfağı'na kavuştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) bünyesinde, 2018 yılında kurulan ve 2019 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına kavuştu.
Açılışın ardından mutfakta incelemelerde bulunan Vali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’dan bilgiler aldı.
Açılan mutfakla birlikte 128 öğrencinin uygulamalı eğitim imkanı bulacağını söyleyen Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.
Uygulama mutfağının açılış törenine Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.