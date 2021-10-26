Öğrenciler 'Uygulama Mutfağı'na kavuştu

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) bünyesinde, 2018 yılında kurulan ve 2019 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına kavuştu.

Açılışın ardından mutfakta incelemelerde bulunan Vali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’dan bilgiler aldı.

Açılan mutfakla birlikte 128 öğrencinin uygulamalı eğitim imkanı bulacağını söyleyen Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uygulama mutfağının açılış törenine Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

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