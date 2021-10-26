Gediz MYO turuncu bayrak ve sertifikasını teslim aldı

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Engelsiz Üniversiteler ödüllerinde turuncu bayrak ve sertifikasını teslim aldı.

Gediz Meslek Yüksekokulu’nun almaya hak kazandığı turuncu bayrak ve sertifikasını teslim etmek üzere Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas Gediz Meslek Yüksekokulu ziyaret ettiler.

Meslek yüksekokuluna turuncu bayrağını ve sertifikasını teslim eden Üniversite heyeti, Gediz MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu ve idari personelinden meslek yüksekokulu dersliklerinde ve laboratuvarlarında yürütülen teknolojik iyileştirme çalışmaları, yeni oluşturulacak yemekhane, yenilenen kütüphane ve devam eden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bir dersliği de ziyaret eden Üniversite heyeti öğrenciler ile görüşerek onların taleplerini dinledi ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Üniversite heyeti görüşme sonunda yüksekokulu yöneticilerine ve çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, "Daha önce de ifade ettiğim gibi binalarımızı, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarımızı tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece fiziki engelleri kaldırması, yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz yapması ile değil, sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmesi ile değil, insani duruşu ile sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul ediyoruz. Turuncu bayraklarımızın tamamını ilçelerimize teslim ettik. Şimdi gelecek yıl için hazırlanma zamanı. Henüz bayrak kazanmamış birimlerimiz ilk bayraklarını almak için, turuncu bayrak kazanan birimlerimiz ise mavi ve yeşil bayrak kazanmak için çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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