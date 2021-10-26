Kütahya’da gıda denetim seferberliği

Kütahya’da 4 gün sürecek gıda denetim seferberliğinin başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ”Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından 2528 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca 81 ilimizde, 7 bin 300 gıda denetçimizle Gıda Denetim Seferberliği başlatılmış olup, biz de gıda denetim ekiplerimiz ile İl Merkezi ve tüm ilçelerimizde seferberliğe katılıyoruz. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmamaya kararlılıkla devam edeceğiz. En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir. Tüketicilerimizin bize ulaşabileceği iki tane ana hattımız var. Bir tanesi “Alo 174” gıda hattımız. Diğeri ise WhatsApp hattımız; 0501 174 0 174. Bu hatlardan tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler” dedi.

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