YÖKAK Öğrenci Toplulukları Çalıştayı başlıyor

“Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor” temalı Öğrenci Toplulukları Çalıştayı’nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin de yer alacağı bildirildi.

YÖKAK tarafından bu yıl ‘Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor’ temasıyla 2728 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek etkinlikte kalite güvencesine ilişkin çalışmalar yürüten öğrenci topluluklarının deneyimlerini birbirleri ile paylaşmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları ve bir öğrenci kalite ağı oluşturulması amaçlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Kalite Gönüllüleri Topluluğu tarafından temsil edeceği çalıştayda topluluk üyeleri Rıdvan Saraçoğlu ve Abdülmuttalip Şahan da etkinliğin ilk günkü oturumlarında birer konuşma yapacaklar.

YÖKAK’tan yapılan açıklamada, çalıştayın tüm öğrencilerin katılımına açık olduğu bilgisi verildi.

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