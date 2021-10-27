Sağlık çalışanları geleneksel gözleme gününde bir araya geldi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları ve üyeleri geleneksel gözleme gününde protokol üyeleri ile buluştu.

Etkinliğe, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kütahya Kurum Müdürleri, Hastane Başhekimi Dr. Öğrt. Üyesi Sertaş Erarslan, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane Yönetimi, STK Başkan ve Üyeleri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve aileler katıldı.

Kütahya Şizofreni ve Yaşam Derneği Başkanı Hasan Ünal, yaptığı konuşmada, "Amacımız, hastalarımızı topluma kazandırmak. Çünkü aileden bir kişi hasta olduğu zaman aile tamamıyla bu durumdan etkileniyor. Dernek olarak onlara destek vermek, sahip çıkmak, psikolojilerini düzeltmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Onların en büyük desteği moral, etkinliğimize katılıp bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikte, dernek üyeleri ve yakınlarının hazırlamış olduğu gözlemeler, katılımcılara ikram edildi. Etkinlik sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan gözlemeleri yapan gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Hastane Başhekimi Dr. Öğrt. Üyesi Sertaş Erarslan etkinlik sonrasında TRSM binasını ziyaret ederek bilgiler aldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Süleyman Keleş, etkinliğe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

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