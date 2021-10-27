Orman Bölge Müdürlüğü ile Motivasyon Kurs Merkezi arasında protokol

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Motivasyon Kurs Merkezi arasında protokol imzalandı.

Orman Bölge Müdürlüğü makamında Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Motivasyon 43 Eğitim Hizmetleri Kurucusu Hacer İrem Erçetin arasında imzalanan protokolün iki kurum içinde hayırlı olması dilekleri iletildi. İmza töreninde Orman Bölge Müdürlüğü BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk'te yer aldı.

Yapılan protokol çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve 1. Derece yakınlarının ortaokul ve lise grubu sınav öğrencilerine yönelik yüzde 10 indirim avantajı sağlandı. 20212022 Eğitim Öğretim döneminde geçerli olacak protokol, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli 1.derece yakınlarının Eğitim ücretlerinden bireysel bursluluk sınavı indirimi yüzde 10, bursluluk sınavına girmeyenler için ise yüzde 20 indirim uygulanmasını kapsıyor. Protokol çerçevesinde, bursluluk sınavlarında yüzde 50 ve üzeri burs kazanan öğrencilere bu indirimler uygulanmayacağı gibi, indirimler sadece yeni kayıtlar için geçerli olacak.

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