Gediz Altınkent Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri İspanya’dan döndü

Kütahya’nın Gediz Altınkent Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında İspanya hareketliliğini tamamladı.

Gediz Altınkent Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) "Bilgi İşleme Ajanları" adlı Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesinin ikinci ayağı İspanya'nın La Llosa de Ranes lokasyonunda düzenlendi.

Altınkent Ortaokulu ve proje ekibi için ilk kez yurt dışı eğitim etkinliği ve deneyimi olan hareketliğe Okul Müdürü Okan Karaca, İngilizce Öğretmeni Fırat Mıdık, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ümit Karaduman ve 4 öğrenci katıldı.

Öğretmen ve öğrenciler proje kapsamında 3D tasarım aktiviteleri, kodlama etkinlikleri, Erasmus+ oyunları ve Valensiya Barselona kültürel ziyaretleri içerisinde yer aldı. Yabancı dil gelişimine de katkıda bulunan ve yedi gün süren seyahatin son derece verimli geçtiği öğrenildi.

Balıkesir ve Valensiya etapları tamamlanan projenin üçüncü ayağı 2226 Kasım tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas şehrinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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