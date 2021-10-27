Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde maden sahasında özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu devrilidi, sürücüsü Zülküf Akarsu (43) hayatını kaybetti.

Hisarcık'taki açık maden sahasında hafriyat işi yapan özel bir şirkete ait Zülküf Akarsu yönetimindeki 06 BEJ 299 plakalı hafriyat yüklü kamyon, rampa çıkarken devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Zülküf Akarsu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Akarsu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2021-10-27 18:00:51



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