AK Parti Emet İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 'AK Parti Emet İlçe Danışma Meclisi Toplantısı' gerçekleştirildi.

Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanları, yönetimleri, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, pandemi sürecinde video konferansla yapılmak zorunda kalan toplantıların bir daha yaşanmaması dilekleriyle ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, yeni beklentilerini ve hedeflerini aktardı.

Salgın sürecinde Emet Belediyesinin halkın ve esnafın yanında yer alır çalışma ve projeler üretmesi, aynı zamanda yatırımlara devam etmesi sebebiyle Belediye Başkanlığına, köylerde yatırımların hız kesmeden devamının sağlanması adına İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür eden Başkan Ciner,” Maliyeti nedeniyle belki de Kütahya’mızın en büyük yatırımlarından birisi olan 413 milyon TL ‘ye mal olan Sülfirik Asit Fabrikası tamamlanmak üzeredir. 22 milyon TL’ye mal olan KYK yurdumuz bugün öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Konutlaşmada 195 TOKİ evi ve toplamda iktidarımız döneminde 975 aile ev sahibi yapılmıştır. Eğitimde 2002 den bu yana ilçe merkezimiz ve köylerimize 15 adet okul, yurt ve hizmet binası yapılmış olup, bu senede İHL yurt binamız yıkılarak yenisinin yapımına başlanmıştır. Yol konusunda bugün hamdolsun 20 dakikada Simav ilçemize ulaşıyoruz. Gediz yolumuz ihale edilerek değerlendirme sürecine girdi. Çavdarhisar yolumuzda tüm köy bağlantıları bypass edilerek hızla yapımı devam etmektedir. Tavşanlı yolumuzu da iki güzergahtan iki farklı firma çalışmalarını sürdürmektedir. Tavşanlı yolumuzda en kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.



“Emet’in su sorununu tarihe gömeceğiz”

Alt yapı ve Sorgun Göledinden Emet’e su getirmenin oldukça meşakkatli bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Başkan Ciner, ”Belediye Başkanımız bunları sizlere aktaracaktır. 140 milyon TL’yi bulan bu çalışmalar birkaç aya ihale edilecek. Ancak 2,5 senedir plan proje finansman işleri o kadar sıkı takibimize rağmen uzun sürdü ki bizler bile kendimize özeleştiri yapıyoruz. Ancak maliyeti yüksek bu projelerin buna bağlı prosedürleri de ağır oluyor. Şükür ki işin sonuna geldik. Hep birlikte yapım sürecinde sabırlı olup, destek vererek Emet’in bu sorununu tarihe gömeceğiz. 4 milyon TL’ye mal olan Emniyet hizmet binamız tamamlandı. Eti Bor işletmemizce finansmanı sağlanan Gençlik Merkezimizde kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirdikleri çalışmaları özetlerken yeni hedeflerini de katılımcılarla paylaştı.



“Parti rozetimizi çıkararak makama, bugünse takarak aranıza geldik”

Belediye Başkanı seçildikten sonra parti rozetini çıkararak, herkesin belediye başkanı olmaya ve adalete dikkat etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, ” Ancak bizler AK Partinin birer neferiyiz. Seçimden sonra AK parti rozetimizi çıkarıp Belediye Başkanı rozetimizi takarak belediyeye geldik. Bugün bu salona ise, AK Parti rozetimizi takarak, sizlerin arasına geldik. İlçemiz halkımıza sunabildiğimiz hizmetleri partimiz vasıtasıyla memleketimize kazandırıyoruz. Şu sıkıntılı pandemi sürecinde bile yatırımlarımız asla durmadı. Hükümetimizin destekleri ile birçok projemizi hayata geçirirken birçoğunu da başlama aşamasına getirdik, çok şükür. Bunları il ve ilçe teşkilatlarımızla, hükümetimiz bakan ve milletvekilleri ile değerli bürokratlarımıza birlikte yaptık “dedi.



“Tüketen değil, üreten bir belediye anlayışıyla hizmetteyiz”

Başkan Doğan,” Halkımıza hizmet noktasında öncelikle makine ve araç eksiklerimizi hızla tamamladık. 2.5 senede 10 yeni hizmet aracımızı halkımızın hizmetine sunduk. GES projesini, hibe desteği kazanan keçi sütünden peynir üretimi projesi ile üreten bir belediye olma yolunda başlangıçları gerçekleştirdik. Kendi seramızı kurduk, kadın kooperatifimize maddi manevi daima destekler vererek, ilçe ekonomimize de katkı sağlamaya çalıştık. Asli görevlerimiz içerisinde şehir oturma bankları, çöp konteyneri değişimleri, temizlik araçları alımları ile hizmet kalitemizi yukarı çekmeye çalıştık. Ücretsiz wifi noktaları, hanımlar lokali, iki fitnes salonu, çay bahçeleri, komşu hakkı projeleri gibi sosyal projeler ile halkımızın yaşam kalitelerini yükseltme ve sosyal yaşam alanlarını genişletme adına çalışmalar yaptık. İlçe geneli ağaçlandırma, yeni yollar açma, yol genişletme çalışmaları yürütürken, üst yapı çalışmaları, arazi varlıklarımızı artırma çalışmaları da yapıldı" şeklin konuştu.



“Sokak hayvanları için geçici barınak kurulacak”

Doğan,” Bir diğer sorun ise sadece Emet’imizin değil tüm ülkemizin sorunu. Sokak hayvanları. Bu konuda Emet Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Sokak hayvanlarımız beslenmesi, aşılama ve küpe çalışmaları yapılıyor. Şimdide geçici barınak kurma adına Esentepe Çulluoluk mevkiinde 10 dönüm arazide hafriyat çalışmaları tamamlandı. Bu alan, tel örgülerle çevrilerek, sokak dostlarımız için barınaklar ve rehabilite merkezleri yapılacak. Sokak dostlarımızın sağlığı kadar halkımızın güvenliği içinde bu alanda yapılacak çalışmaları önemsiyoruz” diye konuştu.

Emet Belediyesinin ekonomiden, yerel hizmetlere, ilçe halklarının huzur ve refahı için hayata geçirilen projeler kadar geleceği adına şekillendirilen projelerinde gerçekleşmesi için yoğun çalışmalarının süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan;” Bu hizmetlerimizin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlık, Genel Müdürlüklerimize, AK Parti İl Ve İlçe Teşkilatlarımıza, AK Parti Kütahya Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allahın izniyle AK Parti hükümetimiz destekleri ile daha birçok hizmeti değerli Gazi Emet halkımıza kazandırmak için mesai gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz “dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaşanan pandemi sonrası birçok Avrupa ülkesinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarının 34 katı artığına dikkat çekerek, ” Sadece ülkemizde ekonomik kriz yaşanıyormuş gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Bakınız bu süreçte salgınla mücadele için ülke olarak yaklaşık 50 milyar dolar para harcadık. Ama Allah'a şükür bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi fabrikalar falan kapanmadı. Ayakta kaldık. Biliyoruz sıkıntı var. Ama yine el ele vererek bu durumdan çıkacak olan bizleriz. Bizler yaptık, bundan sonrada yine yaparsa AK Parti yapar”ifadelerini kullandı.

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