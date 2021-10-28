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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık AK Partide İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

İHA

Hisarcık AK Partide İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhterem Kılıç, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri ile partililer hazır bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından davetlilere hitap eden AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” Kuruluşundan bugüne Hisarcık İlçe Teşkilatımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza gayretleri, emekleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden darı bekaya uğurladıklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti, sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise, AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. Her zaman ifade ettiğim gibi, AK Parti maziden atiye yolculuğumuzun altın halkalarından biridir. Tabii bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor. AK Partide siyaset yapmak demek, öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir. Bugünlere, yılın her gününü, günün 24 saatini bu davaya hizmete adayan büyüklerimizin, kardeşlerimizin gayretleriyle geldik. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak, medeniyetimizi yeniden yükseltmek istiyorsak, bizlerin de aynı anlayışla çalışması gerekiyor. Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz” dedi.

“AK Parti sadece siyasi bir oluşum değildir”
AK Parti’nin sadece siyasi bir oluşum ya da belirli bir kitleye mal olmuş basit bir kurum olmadığına dikkat çeken Başkan Var,” Gönültaşlarının ve duacılarının sayısı ülkemiz içerisinde 10 milyonlar, dünya üzerinde ise bütün İslam coğrafyası ve hatta başka inançlara, başka dillere mensup, bu davaya umut bağlamış tüm mazlumlarla birlikte milyarları bulan bir nizamı alem hareketidir. İnsanlığın umut kapısı, bekleyiş içinde olanların beklediği, şanlı ecdadımızın emanetinin, asırlarca sürdürdüğü davanın bugün ki mirasçısıdır. AK teşkilatın Hisarcık ailesi olarak bizler de, Cumhurbaşkanımız Genel başkanımız, liderimiz, mazlumların gür sesi Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, bu kutlu hareketin bir neferi olmaktan her zaman onur duyduk. Gerek belediye meclis üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, gerekse ilçe başkanlığı döneminde her zaman bu davaya layık, bu camiaya yakışır neferler olma gayretinde olduk. AK Parti Hisarcık ilçe teşkilatı olarak, Tüm İslam alemi ve Dünya mazlumları adına tüm cihana baş kaldıran liderimize omuz vermenin yanında, ilçemize ve 25 köyümüze de hizmet etmenin gururunu ayrıca yaşamaktayız. Her seçim de AK Partimize olan desteğin artarak perçinlendiği Hisarcık’ımıza hizmet ettikçe destek arttı, destek arttıkça, hizmet çoğaldı elhamdülillah. Geçtiğimiz 5 sene bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da hem sizlerin desteğinin, hem de ilçemize yapılan hizmet ve yatırımların artarak devam edeceğine de hiç şüphem yoktur. Ülkemizin dört bir yanda, içeri de ve dışarıda her türlü şer odaklarıyla mücadele içerisinde olduğu böyle bir dönemde de çok şükür ki hizmetlerimiz artarak devam etmektedir” dedi.
İlçeye kazandırılan yatırım ve hizmetlerden de bahseden Var,” Tüm bu hizmetleri ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güçlü Türkiye’mizin inşası için, vatanımıza göz diken hainleri bertaraf etmek için, yalan siyasetinin temsilcilerinden milletimizi korumak için, bugün dünden daha çok çalışmalıyız. 2023 seçimlerini kazanmamız çok önemli, Hisarcık ilçe teşkilatıma inanıyor ve güveniyorum. Hep birlikte, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkarak gençlerimizin, kadın, erkek herkesin yüreğine AK Parti sevdasını ilmek ilmek nakşederek, gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden gönüller kazanarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birlikte yürüdüğümüz bu yolda rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.
Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2001 yılından bugüne Tarihi adımlar atarak İnancımız ve Davamız yolunda, Her biri başlı başına bir devrim olan nice büyük hizmetler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız gibi bizim de tek bir amacımız vardı. Onun izinde bu ülkeye ve insanlarına en iyi hizmeti yapmak. Bu davaya olan sonsuz inancımız gereği, bu yola başlarken menfaat veya isim olsun diye bu teşkilata girmedik. Gece gündüz yılmadan çalışarak en ücra köşedeki vatandaşlarımıza ulaşarak, onların gönlünü kazanıp üye sayımızı en yüksek seviyeye çıkardık. Her şeyimizden fedakarlık ettik, ama davamızın hak ve hakikatlerinden asla vazgeçmedik” dedi.

“Gönül köprüleri kurarak büyük kazanımlar elde ettik”
Hem İlçe Başkanlığı döneminde, hem de Belediye Başkanlığı döneminde tevazu samimiyet ve gayretle herkese eşit davranıp gönül köprüleri kurarak büyük kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Başkan Çalışkan,” Son zamanlarda farklı niyet ve emeller uğruna önümüze engeller çıkarılsa da bizim için asıl olan davadır ve davamız büyüktür. Onun büyüklüğü karşısında bizim adımızın, şanımızın, unvanımızın ve mevkiimizin hiçbir önemi yoktur. Bizler hiç yılmadan ve yorulmadan Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye olarak İlçe merkezimizin yanında köylerimize de her türlü desteği veriyoruz. Köylerimizde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için 5 köyümüze şebekemizden su bağlantısı yaparak sorunlarını giderdik. Cenaze hizmetlerinde ve alt yapı hizmetlerinde köylerimize her türlü araç ve ekipman desteğini veriyoruz. Ayrıca Hisarcık Belediyesi olarak, İl Özel İdaremize Fen İşleri ve plan Proje desteği sağlayarak köylerimizdeki hizmetlerin en kısa sürede bitmesini sağlıyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşıyız. Bu nedenle evimizde ve makamlarımızda oturup olup bitenleri seyretme gibi bir lüksümüz olamaz. Böylesine kutsal bir davada onu yalnız bırakamayız. Çünkü o bir ümmetin umududur. Hiç birimizin ümmetin umut bağladığı bir insanı yarı yolda bırakmaya, davasını sekteye uğratmaya hakkı yoktur. Allah’ın izni ile birlik ve beraberliğimizi ilk günkü gibi koruduğumuz sürece de aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Her daim hemşerilerimizle el ele, gönül gönüle olmaya özen gösteriyoruz. Belediye ve teşkilatımızla, ilçemiz için çok değerli projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizim gideceğimiz çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla bu kadroya gayret etmek, çalışmak yakışır. Bu kadroya Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dik durmak yakışır. Bu davaya gönül vermiş her bir dava arkadaşımdan gurur duyuyorum. Milletimizle beraber, dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla bir gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tutacağız. Partimizin kurulduğu günden bu yana her kademesinde bu kutlu davaya emeği geçen değerli yol ve dava arkadaşlarımıza ve her daim bizlere destek veren herkese minnetlerimi sunuyorum. Toplantımızın ilçemiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizden aldığımız güçle yine milletimiz için durmak yok, yola devam” diye konuştu.

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