Devrilen kamyonetteki 15 küçükbaş hayvan öldü

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da refüje çıkarak devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Kamyonetin kasasındaki 80 küçükbaş hayvandan 15´i öldü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan kampüsü kavşağında meydana geldi. İsa Aracı yönetimindeki 03 DR 003 plakalı kamyonet, sürcünün kontrolünden çıkıp refüje çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Veli Aracı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aracı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 80 küçükbaş hayvandan 15´i de öldü. Diğer hayvanlar ise başka bir araca bindirilerek bölgeden götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-10-28 10:27:12



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