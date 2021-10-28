Gediz’de öğrenciler tasarruf için yürüdü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kültür ve Edebiyat Kulübü etkinlikleri kapsamında enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla “Tasarruf” temalı yürüyüş gerçekleşti.

Gediz Cumhuriyet caddesinde yapılan etkinliğe, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Okul müdürleri, Kulüp Danışman Öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tasarrufun önemini vurgulayan bir konuşma yapan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Yıllardır süregelmiş savurganlık ve dikkatsizlikle yaşanılan hayatın, bütün canlıların varlığına olumsuz etkileri kaçınılmaz oldu. İnsanlık görülen ve hiç de uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmakta. İnsanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır. Ortak tavır alınabilmesi için, eğitim yolu ile tasarruf yapma, bilinçli tüketicilik, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma, gibi davranışların kazandırılması gerekmektedir. Bu bilinçli farkındalığı oluşturmak amacıyla ‘yarınlarımız için’ örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bahadur, konuşmasının sonunda, tasarrufun ülke ve dünya genelindeki önemine dair örnekler ve istatistiklere dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte son olarak Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, son günlerde tasarruf konusuna dair çeşitli seminer ve forumlara katıldığını ve konunun önemine dair ilçede de öğrencilerin böyle bir yürüyüşle farkındalık oluşturmalarını takdirle karşılayarak teşekkür etti.

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