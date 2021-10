Rektör Uysal: “Kaosun karşısında inadına kardeşlik diyoruz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER) tarafından düzenlenen etkinlikte yabancı uyruklu öğrenciler kültürel ögelerini Kütahyalılara tanıttı.

Kütahya Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Ahmet Uslu, hazırlanan etkinliğe katkı sunan Rektör Kazım Uysal’a ve öğrencilere teşekkür etti.



“6 binin üzerinde misafir öğrencimiz var”

Törende yaptığı konuşmada düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kazım Uysal, “Hamdolsun Kütahya Dumlupınar Üniversitesi dünden çok daha iyi bir konumda. Yaklaşık altı binin üzerinde misafir öğrencimiz var. Bu Kütahya için iftihar edilecek bir tablo. Kütahya artık uluslararası bir şehir oldu ve olacak. Kütahya zaten kültür ve sanat şehriydi. Misafir öğrencilerimizle Kütahya daha da renklenecek, şenlenecek ve adına yakışır şekilde kadim ve gözde şehirlerimizden birisi olacak. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kaos, savaşlar, hastalıklar ve çevre felaketleri var. Bugün insani bir dünyada yaşamıyoruz. Biz bu kaotik durumun aksine kini, nefreti körüklemek isteyenlerin aksine inadına ‘kardeşlik’ diyoruz. “Biz Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocuklarıyız ve kardeşiz” diye haykırıyoruz ve bunu davranışlarımıza yansıtıyoruz. Materyalist felsefenin bazı insanları hayvanlara yakın gören fasit anlayışı dünyamızı bugünkü hâline getirdi, savaşları ve çevre felaketlerini körükledi. Ama Hak üstün, hakikat güçlüdür. Eğer dünya güzel bir gün görecekse, bizim ekeceğimiz kardeşlik tohumlarıyla görecek” dedi.



“Yakında dünyanın her yerinde Türkçe konuşan insanları göreceğiz”

Yakında dünyanın her yerinde Türkçe konuşan insanları göreceklerine dikkat çeken Rektör Uysal,” DPÜ olarak yaklaşık 74 ülkeden 6 binin üstünde öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu Kütahya için iftihar edilecek bir şey. Daha düne kadar bu tablolar yoktu ve memleketimiz dışa kapalıydı. Yabancı öğrenci sayımız binden azdı. Ama bugün binlerle yakın zamanda da on binlerle ifade edeceğiz. Bunun önünü açan Cumhurbaşkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. Burada kültür günleri düzenliyoruz. Öğrencilerimiz kendi kültürlerini bize tanıtacaklar. Biz kültürlerin zenginliğini insanlığın mirası olarak kabul ediyoruz. Bu zenginliğin bize de zenginlik katacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz hem bizden kültür alacaklar hem de bizim kültürümüze zenginlik katacaklar. Özellikle öğrencilerimizin Türkçe öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Biz azmettik, niyet ettik ve inşallah Türkçeyi dünya dili yapacağız. Tüm dünyada milyonlarca insanın Türkçe konuştuğunu göreceğiniz, dünyanın neresine giderseniz gidin orada Türkçe konuşan bir insan bulacağınız günler yakındır. Daha bu hafta bin 400 öğrencimiz DPÜ TÖMER’den mezun olarak sertifikalarını aldılar. Bu öğrencilerimiz 4 yıl boyunca üniversitemizden eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönecekler. Kısa süre sonra Somali, Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Azerbaycan ve hasılı bütün dünyada bizi seven kalbi bizimle atan gençliğinin en güzel yılları burada geçen kardeşlerimiz olacak” diye konuştu.



“DPÜ TÖMER milletimize büyük hizmetler sunuyor”

Uysal,” Bizimle beraber bu ülküyü taşıyan DPÜ TÖMER’de görev yapan başta Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Uslu olmak üzere tüm eğitimcilerimizi kutluyorum. Sanıyorum ‘Milletimize en büyük hizmetlerden biri nedir’ diye sorsalar ‘Yabancılara dilimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi öğretmek’ deriz ve DPÜ TÖMER tam da bunu ve en iyi şekilde yapıyor. Herkesin evine kapandığı dönemde DPÜ TÖMER, salgınla ilgili tüm önlemleri alarak eğitim öğretime devam etti ve bu dönemde bizi sıkıntıya sokacak hiçbir durum olmadı. Ben bu fedakârlıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Kalpler beraber çarptıkça, ulvi gayelerde el ele verdikçe önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır ve inşallah milletimiz yine dünyada hak ettiği yere gelecektir. O çağdaş uygarlıkların seviyesinden de öteye geçip daha da yukarı çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rektörün konuşmasının ardından farklı ülkelerden öğrenciler ülkelerinin halk oyunlarından örnekler sundu. Öğrenciler tarafından temsil edilen her ülkeden şarkıların dinletildiği etkinliğin son bölümünde törene katılanlar öğrenciler ülkeleri adına kurdukları stantları ziyaret ederek yöresel yemekleri denediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.