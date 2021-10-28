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”Emet okuyor, geleceğe nefes oluyor” projesi Hem kitap okunacak, hem hatıra ormanı oluşturulacak

İHA

”Emet okuyor, geleceğe nefes oluyor” projesi Hem kitap okunacak, hem hatıra ormanı oluşturulacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan “Emet okuyor, geleceğe nefes oluyor” kampanya kapsamında hem kitap okunacak, hem de oluşturulacak hatıra ormanı ile yeni fidanlar toprakla buluşturulacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, ”20212022 EğitimÖğretim Yılında uygulanmak üzere, İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek’ in teşvikleriyle, 29 Ekim 2021 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.Yıldönümü ile 19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tarihleri arasında yürütülecek olan ‘Emet Okuyor, Geleceğe Nefes Oluyor’ isimli yeni bir kitap okuma projesi başlamış bulunmaktadır. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sınıf Öğretmenlerimizden oluşan kitap seçme komisyonları tarafından belirlenen, ülkemizde ve dünyada kabul görmüş seçkin ve etkili eserlerden oluşan kitapların okunmasına öncelik veren projemizle, erdemli bir okur kitlesi oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projemiz öğrencilerimize sayısız faydaları olan kitap okuma alışkanlığı kazandırırken ülkemizin geleceğinin mimarları olan öğrencilerimizi Türk ve Dünya Edebiyatının klasik ve seçkin örneklerinden oluşan kitapları okumaya yönlendirerek geçmişteki olaylara, farklı dünyalara ve hayatlara tanık etmek, öğrencilerin günümüzde eğitimle ve yaşayarak edinecekleri deneyim ve becerilerini erdemli kitaplardaki bilgiler, fikirler ve ilhamlarla harmanlamasına imkân vererek de öğrencilerimizin milli, manevi, kültürel, tarihi değerlerimize sahip çıkan, düşünen, sorgulayan, üreten kimliklere sahip bireyler olmalarına ve bu vasıflarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla taşımalarına katkı sağlamak projenin temel amaçlarındandır. Bununla birlikte öğrencilerin doğa ve orman sevgisini sadece derslerde teorik olarak değil, pratik olarak toprağa ve ağaçlara dokunmasını sağlayarak da kazanmasını sağlayıp oluşturulacak hatıra ormanıyla geleceğimize bir hatıra bırakmaları amaçlanmıştır” dedi.

“Herkes kendi ilgisi doğrultusunda istediği herhangi bir kitabı okuyabilecek”
Projeye katılan herkesin kendi ilgisi doğrultusunda istediği herhangi bir kitabı okuyabileceğine vurgu yapan Müdürü Bilal Şen, ”Projeye katılan öğrenciler, öğretmenler okul yöneticileri kendilerinin seçtikleri kitapları okumanın yanı sıra okullarda oluşturulan ‘Tavsiye Ediyorum Köşelerinde’ birbirlerine okudukları kitapları tavsiye edebilecekler ve “Fidanlarkitaplarlahayatbuluyor” etiketiyle Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da kitap tavsiyelerinde bulunacak ve böylece erdemli okuma bilinci de geliştirilmiş olacaktır. Öğrenci ve velilerimizin okuduğu kitaplar okul yöneticilerimiz ve sınıf, şube öğretmenlerimiz tarafından aylık olarak takip edilecek ve Müdürlüğümüze gerekli olan bilgiler verilecektir. Her ay düzenli olarak 360 sayfa kitap okumak şartıyla proje boyunca toplamda en az 2023 sayfa kitap okuyan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve gönüllü okuyucular proje kapsamında oluşturulacak hatıra ormanına fidan dikimine davet edilecektir. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde proje boyunca ilçe genelinde ilk üç sırada en çok kitap sayfası okuyan öğrencilere tablet, bisiklet, top, forma ve benzeri özel armağanlar verilecektir. Her okul da kendi okulu bünyesinde her sınıf seviyesinden en çok kitap sayfası okuyan öğrencilerine proje sonunda kendi okulunda hediye verecektir. Kitap okuma projemize, çocuklarımızın ve gençlerimizin evde, sokakta, hayatın her anında bizleri örnek alarak davranış ve alışkanlıklar kazanacağının bilincinde olarak, başta öğretmen ve velilerimizi ve tüm Saygıdeğer Gazi Emet halkını öğrencilerimizle birlikte her gün kitap okuyarak etkin olarak katılmaya davet ediyor ve projemize desteklerini bekliyoruz“ diye konuştu.
Kampanya kapsamında Emet Kaymakamlığı ile Emet Belediyesi'nin okullara kitap desteği vereceği öğrenildi.

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