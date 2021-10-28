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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Kütahya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü törenleri, Vali Ali Çelik’in katılımlarıyla yapılan çelenk sunumuyla başladı. Törende; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kutlamaları Kütahya´da coşkuyla başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı´na çelenk sunuldu.
Çelenk sunma törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Şaban Başoğul, daire müdürleri, askeri erkan ve STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Tören; Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

"Birlik ve beraberlik duygumuzu daha da büyütmeliyiz"
Türk milletinin sonsuza kadar var olmasının en önemli teminatının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Devlet ve milletin bir arada olmasının temel dinamiği bize ait değerleri sonsuza kadar yaşatmak için birliktelik ve bir arada olma duygusunun güçlenmesi. Milli bayramlarımız bu anlamda çok önemli. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, bu ruhu içimizde hiç eksiltmeden yaşatmamız gerekiyor. Çünkü cumhurun, halkın kendisini yönetme iradesini ortaya koyduğu ve bunu devlet eliyle gerçekleştirmek için tezahür ettiği ve inancın, karakterin ortaya çıkmış hali. Dolayısıyla bizlere düşen Türk milletinin devletiyle birlikte sonsuza kadar var olması için çabanın ve ruhun hem kendi içimizde yaşatmak hem bizden sonraki nesillere aktarmak için büyük gayret içerisinde olmak. Bu her alanda çalışma ve başarıyla devam etmeli. Bizler bunun azmi ve kararlığını yaşattığımız müddetçe birçok meydan okuma karşısında sadece içimizdeki inancı büyüterek ve çalışarak başarıya ulaşarak başarabiliriz. Farklı niyeti olanlar bu birlikteliği ve ruhu gördüğü müddetçe fikir ve eylemlerini gözden geçirmek zorunda kalacaktır” diye konuştu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanması gerektiğini söyleyen Vali Çelik, “Herkes evini Türk bayraklarıyla donatsın. Bu coşku ve ruhu hem kendi içinde hem çocuklarıyla önemini ifade etmeye çalışsın” diye konuştu.

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