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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman Bölge Müdürlüğü ile DPÜ arasında ortak proje çalışması

İHA

Orman Bölge Müdürlüğü ile DPÜ arasında ortak proje çalışması

Kütahya Bölge Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi arasında ortak proje çalışması için start verildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi orman yangınlarına daha etkin ve başarılı şekilde müdahale amacıyla ortak proje çalışması için toplantı gerçekleştirdi.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele konusuna çok önem verdiklerini ve ciddi anlamda kaynak aktardıklarını belirterek, katkı sağlayacak tüm projelere açık olduklarını dile getirdi. Keskin, toplantının hayırlı olması dileklerini iletti.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliğine ve TÜBİTAK gibi kurumlara ortak proje sunabilmek için fikir alışverişinde bulunuldu. Üzerinde durulan konuların başında orman yangınlarını söndürme konusunda madenlerden faydalanma yer aldı. Maden minerallerinin yangın söndürmede etkinliğinin araştırılması, temas grupları oluşturulup çalışmaların detaylandırılması kararı alındı.
Toplantıda, yurt dışında özellikle Almanya’da maden mineralleri konusunda başarılı sonuçlar alındığı, bu minerallerin çevreci mantıkla, doğaya zarar vermeden, yanma direncini sağladığı ayrıca yangının ilerlemesinde perde oluşturduğu görüşleri sunuldu ve yangınla mücadelede kullanılması noktasında araştırmaların yapılarak, teknik anlamda projeler geliştirilmesi üzerinde duruldu. Toplantıda aynı zamanda maden sahaları rehabilitasyonu konuları da görüşüldü.
Toplantı sonrasında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi ziyaret edilerek çalışmaların işleyişi konusunda Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi A. Başar Kavcin’den bilgiler alındı. Yangınlarla mücadelede teknolojinin en son imkânlarının kullanıldığı, arazideki araçların takibinden, ormanların kamerayla izlenmesine kadar tüm verilerin merkeze kurulan dev ekranlardan izlendiği Yangın Harekat Merkezinde, orman yangınlarının çıkış nedenleri, özellikle hangi bölgelerde çıktığı gibi veriler kontrol edilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uçar, Prof. Dr. Veli Uz, Prof. Dr. Oktay Şahbaz, Prof. Dr. Önder Uysal, Prof. Dr. Samir Afifi, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Dumlupınar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir, Dr. Öğr. Üyesi Özer Ören, Arş. Gör. Dr. Mehmet Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Çetin, Prof. Dr. Hakan Aykul, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş, Etüt Proje Başmühendisi O. Gökhan Soyak ve Orman Mühendisleri ve Orman İşletme Şefleri katıldılar.

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