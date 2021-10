Kütahya’ya değer katanların isimleri amfilerinde yaşayacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nin 5 amfisine şair, bilim insanı ve yazarların adları verildi.



Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Atilla Batur, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları ile Mühendislik, Eğitim, İslami İlimler ve Spor Bilimleri Fakülteleri dekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve amfilere ismi verilen bilim insanları Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık ile Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman katıldı. Yazar Gülten Dayıoğlu da etkinliğe çevrim içi olarak katılım gösterdi.



“5 kıymetli insanın adı sonsuzluğa taşınacak”

5 kıymetli insanın adının sonsuzluğa taşınacağına dikkat çeken Rektör Kazım Uysal, ”Bugünkü etkinlikte Kütahya’ya değer katmış ve gençlerimize rol model olmuş önemli kişilerin adlarını amfilerimize vermenin gururunu yaşıyoruz. Bundan böyle öğrencilerimiz dersliklerini harf ve numaralarla adlandırılmış isimler yerine Gülten Dayıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Sunullah Gaybi’nin adlarıyla anacaklar ve her seferinde bu kıymetli insanların adını sonsuzluğa taşıyacaklar. Bu çok anlamlı bir şey ve bu yüzden bugün buradayız. Değerli hocalarımız da böyle düşünmüşler ki bugün bizlerle beraberler” dedi.



“Milli değerlerimizin adlarını amfilerimize vermeye devam edeceğiz”

Milli değerlere adlarını amfilere vermeye devam edeceklerini söyleyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Genellikle bu gibi törenler, o kıymetli insanlar hayatını kaybettikten sonra yapılır. Ancak biz değerlerimize henüz yaşarken sahip çıkmayı daha doğru bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bu kıymetli insanlar gibi tarihimiz gençlerimiz için rol model alınacak insanlarla doludur. Ancak bize ait olmayana özenmek gibi bir yolu tercih etmeyi doğru bulmuyorum. İnsani değerlerimiz, yani evrensel değerlerin çoğu, bizim millî değerlerimizin içinde yer alıyor. Biz gençlerimizi, önlerine gerçek bir rol model olacak kişileri çıkararak onların geleceklerini tayin etmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi yetiştirdiği değerleri tanıyamayanlar geleceğe değer üretemezler. Üniversitemizin kısa sürede yakaladığı ivmeyle halkımızla iç içe olmayı başardık. Bunu sürdürmeye kararlıyız ve bugünkü etkinliğimizin bir amacı da bu. Milletimizin değeri olmuş kişilerin adlarını amfilerimize vermeye devam edeceğiz. Siz gençlerden ricam sadece bugün andığımız kişileri değil, milletimizin değeri olan herkesi araştırmalısınız. Sizler özellikle bu yaşlarda okumaktan ve kendinizi geliştirmekten vazgeçmemelisiniz” diye konuştu.



“Adımın bir amfiye verileceğini öğrendiğimden beri büyük bir mutluluk içindeyim”

Adının bir amfiye verileceğini öğrendiğinden beri büyük bir mutluluk içinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin alanında isim yapmış kişileri hayattayken onurlandırmalarının diğer kurumlara örnek olmasını diliyorum. Kütahya'ya çeşitli gerekçelerle sık sık geliyorum. Burada öğrencilerim var, her gelişimde onları görüyorum ve Kütahya’ya her gelişimde büyük mutluluk duyuyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya'ya çok şey katmıştır. Daha da katacaktır” ifadelerini kullandı.



Rektörün konuşmasının ardından amfilere isimleri verilen merhem Sunullah Gaybi, merhum Mustafa Hakkı Uzunçarşılı, Gülten Dayıoğlu, Mustafa Çetin Varlık ve Mehmet Tayfun Amman’ın özgeçmişleri katılımcılarla paylaşıldı.



Rektör Kazım Uysal ve Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, törene katılan Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık ve Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman’a günün anısına hediyelerini sundu.



Konferans salonundaki törenin ardından amfilerin önünde kurdele kesilerek açılış töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık ve Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman adlarının verildiği amfileri ziyaret ederek Kütahya protokolüne ve öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

