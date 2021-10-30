Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis, uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından takip edilen H.T. isimli şahsın H.B isimli şahsa peçeteye sarılı vaziyette uyuşturucu verdiğini fark eden polis, H.B isimli şahsı gözaltına aldı. H.T.’yi takibe devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin İ.B. ve Y.A. isimli şahıslara yine peçeteye sarılı vaziyette ağırlığı 4,5 gr. olduğu belirlenen uyuşturucu madde payk diye tabir edilen ve uyuşturucu kullanılan aparat verdiğini fark etti. Bunun üzerine H.T. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada hasas terazi, daralı ağırlığı yaklaşık 16 gram olan Metanfetamin, Adıyaman olarak tabir edilen daralı ağırlığı 1 kilo olan uyuşturucu sprey emdirilmiş tütün 1 adet '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' kapsamında olduğu değerlendirilen bıçak, 7 adet payk olarak tabir edilen uyuşturucu kullanım aparatı 2 adet Kırmızı reçete ile satılan Gerica isimli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheli şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.