Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama



Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ(Kütahya),(DHA) - KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen H.T.´yi takibe aldı. Şüpheli H.T.´yi, H.B., İ.B. ve Y.A.´ya uyuşturucu satarken baskın yapan polis ekipleri, şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 5 buçuk gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.T.´nin evinde ve aracında arama yapıldı. Ev ve araçta yapılan aramalarda da 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram sprey uyuşturucu emdirilmiş tütün, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.B., İ.B. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T. tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-10-31 04:09:52



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