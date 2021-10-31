Çakıl taşlarını, hayvan boynuzlarını ve derilerini sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit İşletmesi'nde bilgisayar işletmeni Hasan Hüseyin Karatepe, hobi mahiyetinde, taş üzerine, deri üzerine, ahşap ve atık boynuzları sanat eserine dönüştürüyor.

Ulucami Mahallesi'nde faaliyet gösteren atölyesinde hobi olarak başladığı uğraşla çakıl taşlarına, ahşap üzerine, ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvan boynuzlarını oyma sanatı ile süsleyen Hasan Hüseyin Karatepe, deri üzerini de yakma tekniği yanı sıra "Craft" diye bilinen deri dövme ile de süslüyor.

7 yaşında resim sanatı ve ardından ahşap hat sanatı üzerine devlet sanatçısı unvanına sahip Mehmet Esen'den yaklaşık 1 yıl çıraklık eğitimi alan Karatape, sonrasında deri üzerine yakma tekniği ile çalışmalar yaptı. Hasan Hüseyin Karatepe, kasabasından dünyaca ünlü yönetmen Ahmet Uluçay’dan da etkilendiğini belirtti.

Ünlü sinema yönetmeni Ahmet Uluçay'ın duygu ve düşünceleri ile çocukluktan itibaren düşünce olarak biçimlendiklerini söyleyen Karatepe, "Merhum ünlü sinema yönetmeni ağabeyimiz karpuz kabuğundan gemiler yapmak fikriyle uç görülen ütopyaların gerçekleştirilebileceğini bizlere öğretti. Bizler de ona istinaden onun yolunda ilerleyebilmek adına karpuz kabuğundan gemiler yapmadık ama çakıl taşlarına gemileri sığdırdık" dedi.

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