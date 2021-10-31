Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Ahmet Çetin (68) hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Coşkun Kara jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu 19´uncu kilometresinde meydana geldi. Coşkun Kara yönetimindeki 43 ACM 875 plakalı hafif ticari araç, önünde giden bisikletli Ahmet Çetin´e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Çetin´in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki yolcu Hikmet Çıra ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Coşkun Kara'nın ifadesinde sol şeride geçen araca çarpmamak için sağa manevra yaptığını ve bisikletliyi son anda fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ahmet Çetin´in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-10-31 23:04:11



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