Ters yöne giren traktör, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da ters yönde giden traktör ile otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun tek şeridi trafiğe kapanırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine giden İbrahim Yılmaz (60) yönetimindeki 16 BHS 81 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ramazan Dönmez (50) yönetimindeki 43 AAF 912 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Dönmez ve Yılmaz´ın yanı sıra, otomobilde bulunan Hatice Biçen Yılmaz (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun tek şeridi trafiğe kapandı. Trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten sağlanırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-10-31 23:16:39



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