DPÜ projelerine TUSAŞ desteği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen projelerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik’in, lisansüstü öğrencisi Makine Mühendisi Pilot Üsteğmen Mükremin Doğan ve Araştırma Görevlisi Resul Sönmez ile yürüttükleri projeler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından desteklenecek.

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada,” Ülkemizde havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet gösteren TUSAŞ tarafından desteklenecek projede, hafiflik ve mukavemet avantajı sağlayabilecek metal kafes yapılı yeni bir malzeme türünün hava araçlarında kullanılabilirliği araştırılacak. Projeye Bursa’da faaliyet gösteren ve aynı zamanda hem milli hem de NATO Tesis Güvenlik Belgelerine sahip ve savunma sanayimize destek veren ERBAB Otomat da geliştirdiği ERFLEX isimli malzemesi ile katkı sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Proje hakkında bilgi veren öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik, Türkiye’nin milli menfaatlerine katkı sağlayacak her konuda tüm bilgi birikimlerini ve gayretlerini kullanacaklarını ve bu projelerinde havacılık sektörü başta olmak üzere yeni geliştirilen bu konstrüktif hücresel metal kafes örgülü şekillendirilebilir sandviç panellerin hava taşıtlarında kullanılabilirliğini araştıracaklarını belirterek, projelerine destek veren TUSAŞ’a ve ERBAB firmasına teşekkür etti.

TUSAŞ'ın destek kararını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, proje ekibini tebrik ederek "Ülkemizin savunma sanayisinin önemli bir bileşeni olan TUSAŞ firması ile yapılacak bu proje çok önemli. Üniversitemizin, ülkemizin havacılık ve uzay sanayimize, bu proje ile önemli bir destek sunacak. Sürece katkıda bulunan kurumların iş birliğinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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