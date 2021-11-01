Simav'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde çevre yolu otogar istikametine giden E.E. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle evine giden 13 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi Şevket Akgüneş’e çarptı. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine 112 Acil Yardım Ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akgüneş'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası görüntüler, görgü tanıklarının telefon kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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