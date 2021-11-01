ŞÖNİM, bin 503 şiddet mağdura vatandaşa hizmet verdi

Kütahya'da, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla her hafta düzenlenen “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı” Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

2021 yılı içerisinde bin 503 şiddet mağduruna Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) tarafından hizmet verildiğini belirten Vali Ali Çelik, vakaların kesintisiz takip edildiğine vurgu yaptı.

Toplantıda; şiddet mağduru yüksek riskli 30 kişiyle ilgili yapılan çalışmalar da ayrıntılı olarak değerlendirilerek yapılması gerekenler planlandı.

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