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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere yüzde 50 indirim

İHA

Öğrencilere yüzde 50 indirim

Belediye Meclisi'nin, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ikametgahını Emet'e taşımaları durumunda, belediyeye ait hamam ve fitnes salonundan yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin karar aldığı bildirildi.
İlçede her alanda eğitim gören öğrencilerin belediyeye ait işletmelerden daha etkin yararlanabilmeleri adına bu kararın alındığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Belediyemizce işletilen hamamlar yanı sıra, fitnes salonumuzdan da öğrencilerimiz yüzde 50 indirimden faydalanacaklar. Alınan bu karar ilçemiz üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimiz içinde ikametgahlarını ilçemize taşımaları durumunda geçerli olacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim hayatlarında bir nebze olsun yerel yönetim olarak bizlerinde desteği olması adına bu karar alınmıştır. Oy birliği ile alınan karar için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum “dedi.
Belediye Meclisi ayrıca, Gülten Dayıoğlu caddesinin isminin GültenCevdet Dayıoğlu olarak değiştirilmesi, alt yapı çalışmaları için İller Bankasından kredi kullanım ve ihale süreci için Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a yetki verilmesi konularını da görüşerek karara bağladı.

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