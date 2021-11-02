

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları hastaneye kaldırılırken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi´nde meydana geldi. Hatice S.´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif´e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp aileye çarparak iş yerinin duvarına sıkıştırdığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-11-02 12:06:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.