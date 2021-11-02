Helikopter ekibine teşekkür plaketi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde 1 Temmuz31 Ekim tarihleri arasında görev yapan helikopter ekibine çalışmalarından dolayı Teşekkür Plaketi verildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan helikopterin 1 Temmuzda başlayan çalışma süresi 31 Ekim itibariyle sona erdi. Orman görevinde Rain 34 olarak tescilli olan ekip, 2021 yılı yangın sezonu boyunca bölge içi ve bölge dışı olmak üzere orman yangınlarında görev alarak, başarılı çalışmalara imza attı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile helikopter ekibinde görevli pilot ve diğer personele emeklerinden ve desteklerinden dolayı “Teşekkür Plaketi” takdim edildi. Tören’de Bölge Müdürü Hasan Keskin, ekip çalışanlarına plaketlerini takdim ederek, yangın sezonunda helikopter ekiplerinin önemli katkılarının olduğunu belirtti. Keskin, pilotlara ve tüm yardımcı personele teşekkür etti.

Serkan Daydemir’in Yetkili Pilot olarak görev aldığı Helikopter Ekibi Andreı Pretula, Andreı Tsaryk Co, Andreı Malyshchyk, Sergey Petrov, Alıaksandr Dydyshka, Vıtalı Shyrkavets, Sıarheı Lıtvınovıch’dan oluşuyor. Ayrıca tanker ve servis şoförleri de yardımcı personel olarak ekipte yer alıyor.

Teşekkür Plaketi törenine Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, ToçBirSen Kütahya Temsilcisi Abdullah Dönmez, Kütahya Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, Orman İşletme Müdürleri ve İşletme Müdür Yardımcıları katıldı.

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