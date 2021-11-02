Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve daire başkanları Kütahya'da

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Vali Çelik, "Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş ile narkotik, KOM, trafik, terör, istihbarat ve asayiş daire başkanlarımızı, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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