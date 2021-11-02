Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Pandemi süreci ile birlikte dolandırıcılık suçlarında artışlar oldu (2)



KÜTAHYA´YA ZİYARET

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki daire başkanları ile Eskişehir´deki ziyaretlerin ardından Kütahya´da geçti. Kütahya Valisi Ali Çelik´i makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şeref defterini imzaladı. Vali Çelik ile makamında kısa bir toplantı yapan Aktaş, buradan İl Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada tören mangası ve Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç tarafından karşılanan Mehmet Aktaş, değerlendirme toplantısına katıldı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Aktaş, Karakol Amiri Onur Altundağ ve personel ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın beraberindeki heyette Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan yer aldı.Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-11-02 18:25:38



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