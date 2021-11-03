Kütahya'da “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” kurulacak

Saadet Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Mine Evren, Kütahya ve Türkiye genelinde kurmak istedikleri “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” için vatandaşları fidan bağışlamaya davet etti.

Kampanyayla ilgili Kütahya Sevgi Yolu'nda stant açtıklarını söyleyen Kütahya Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Mine Evren, “ Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında, ciddi boyutta orman yangınları yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte, yine ülkemiz, yıllardır, bir grup şirketin çıkarları için, beton uğruna; büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı, hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı 'Necmettin Erbakan Umut Ormanı'na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

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