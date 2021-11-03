DPÜ’den Azerbaycan’da üç üniversite ile iş birliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’den Azerbaycan’da üç üniversite ile iş birliği protokolü

İHA

DPÜ’den Azerbaycan’da üç üniversite ile iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Azerbaycan’da bulunan Bakü Avrasya Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur'dan oluşan üniversite heyeti Azerbaycan'a yaptıkları ziyaretlerde, Bakü Avrasya Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile iş birliği protokollerine imza koydu.
Ziyaret kapsamındaki ilk protokol için Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli'nin makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de katıldı. Törende 5 Türk üniversitesi Bakü Avrasya Üniversitesi ile ayrı ayrı iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmalar Türk ve Azeri medyasında da geniş yer buldu.
5 Türk üniversitesinin rektörlerinden oluşan heyet daha sonra Azerbaycan Tıp Üniversitesine (ATU) geçerek Rektör Prof. Dr. Garay Garaybeyli ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Prof. Dr. Garaybeyli, üniversitenin tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra son yıllarda gerçekleştirilen reformların ATU'daki öğretim sürecinin kalitesini artırmanın yanı sıra eğitimi uluslararası standartlara uygun hale getirmeye hizmet ettiğini söyledi. Giderek daha fazla yabancı öğrencinin ATU'yu seçtiğini belirten Rektör Garaybeyli, halihazırda 2 binden fazla yabancı öğrenciye sahip olan ATU'nun, ülkedeki yükseköğretim kurumları arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Garaybeyli, konuşmasını "ATU'nun uluslararası ilişkileri içinde Türk üniversiteleri ile olan ilişkilerin özel bir yeri var. İmzalanacak yeni iş birliği protokollerinin bu ilişkileri daha da güçlendireceğine ve ortak başarılı projeler için koşullar yaratacağına eminim" ifadeleriyle tamamladı.
Üniversite heyeti son olarak Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisine (AMEA) ziyarette bulunarak Abdulla Qarayev Fizyoloji Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Haşimova Ulduz Faizi ile buluştu. İki kurumun heyetinin sohbet şeklinde geçen görüşmesinin ardından imza törenine geçildi. Prof. Dr. Haşimova Ulduz Faizi ile Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Abdulla Qarayev Fizyoloji Enstitüsü arasında iş birliğini öngören sözleşmeyi imzaladılar. İmzaların ardından taraflar imzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Azerbaycan'daki tüm üniversitelerle iş birliğine hazırız”
Azerbaycan'daki tüm üniversitelerle iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Rektör Kazım Uysal, "Buraya Bakü Avrasya Üniversitesi ile iş birliği imkanlarını araştırmak ve iş birliği yapabileceğimiz konularda protokol imzalamak için aynı zamanda Karabağ’ı da ziyaret etmek için geldik. Buna vesile olan rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bize güven ortamını tesis eden, bu zafer duygusunu yaşatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu güven ortamında biz daha çok çalışacağız ve medeniyetimizin hak ettiği noktalara geleceğiz" dedi.
Azerbaycan'ın geçen yıl Karabağ'da elde ettiği zafere de değinen Rektör Uysal,” Karabağ yıllarca bizim hüznümüz derdimizdi. Rabbime şükürler olsun bu hüznümüzü giderdik. Bu günleri gösteren rabbime hamdolsun. Bundan sonra daha çok zaferler göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah Azerbaycan’da, Bakü Avrasya Üniversitesi ile değil Azerbaycan’daki tüm eğitim kurumlarıyla imkanlarımızın el verdiği nispette iş birliği yollarını araştıracak, imkanlarımızı birleştireceğiz. Bu kapsamda Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile de bu ziyaretimizde iş birliği protokolleri imzalıyoruz. 'Birlikten kuvvet doğar' sloganıyla inşallah geleceğe, istikbale daha güvenli daha kuvvetli olarak gireceğiz. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Türkiye'den Azerbaycan'a ziyarette bulunan 5 üniversitenin rektörü Azerbaycan'daki Türk şehitliklerine ziyarette bulunarak şehitler için dua ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Helikopter ekibine teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Helikopter ekibine teşekkür plaketi
Kütahya'da “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” kurulacak
YEREL HABERLER Kütahya'da “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” kurulacak
Kütahya’da bir evde bonzai madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir evde bonzai madde ele geçirildi
Kütahya’da kaçak sigara ve içki operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak sigara ve içki operasyonu
Kütahya’da haftalık vaka oranında düşüş
YEREL HABERLER Kütahya’da haftalık vaka oranında düşüş
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kütahya’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kütahya’da ...
Kütahya’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da tarihi eser operasyonu
Bursa’da aranan araç Emet'te ele geçirildi Aranan şahıs Nüfus Müdürlüğünde yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da aranan araç Emet'te ele geçirildi Aranan ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Pandemi süreci ile birlikte dolandırıcılık suçlarında artışlar oldu (2)
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Pandemi süreci ile ...
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kütahya’da temalarda bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kütahya’da ...
Enne'ye beton asfalt
YEREL HABERLER Enne'ye beton asfalt
Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve daire başkanları Kütahya'da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve daire başkanları ...
Kütahya'da 88 yaşındaki hastanın aort kapağı ameliyatsız değiştirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 88 yaşındaki hastanın aort kapağı ...
Kütahya stantına ilgi
YEREL HABERLER Kütahya stantına ilgi
Kütahya’da "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği"
YEREL HABERLER Kütahya’da "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği"
Helikopter ekibine teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Helikopter ekibine teşekkür plaketi
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı
YEREL HABERLER Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı
Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı Kaza anı güvenlik ...
Öğrencilere yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Öğrencilere yüzde 50 indirim
Vali Ali Çelik: "7 ayda 4 bin çocuğumuza ulaştık"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "7 ayda 4 bin çocuğumuza ulaştık"
(ÖZEL) Kalkan Göleti yüzde 100 doldu Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner: "Su kullanımını bilinçlendirme toplantılarının ilk meyvesini Kalkan Göleti'nin doluluk oranı ile aldık"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kalkan Göleti yüzde 100 doldu Simav Ziraat ...
Başkan Musa Yılmaz: "Yeni bütçemizi 215 milyon TL olarak öngörüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Musa Yılmaz: "Yeni bütçemizi 215 milyon TL ...
Kütahya'da 'İş sağlığı ve güvenliği' eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'İş sağlığı ve güvenliği' eğitimi
Kütahya'da “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” kurulacak
YEREL HABERLER Kütahya'da “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” kurulacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.