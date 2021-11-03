Başkan Ceyhun: "Milletin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun"

AK Parti Kütahya l Başkanı Sebahattin Ceyhun, "2002'de Güçlü bir devlet için, Büyük Türkiye için millet için çıktığımız bu kutlu yolda yürüyüşümüze emin adımlarla devam ediyoruz" dedi.

Başkan Ceyhun, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı sebebiyle yayınladığı mesajda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan AK Partimizin milletin teveccühüne mazhar olarak iktidara gelişinin 19. yıldönümü. 2002'de Güçlü bir devlet için, Büyük Türkiye için millet için çıktığımız bu kutlu yolda yürüyüşümüze emin adımlarla devam ediyoruz.

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