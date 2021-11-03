Karbasan köyünde “Aromatik bitki bahçesi” oluşturulacak

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Orman Bölge Müdürlüğü'nce 15 dönüm alanda yeni “Aromatik bitki bahçesi” oluşturulacağı bildirildi.

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Atasoy, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar, Muhtar Mehmet Bilkaya ve AK Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Akarsu Karbasan köyü Gökbel mevkiinde 15 dönüm alanda yeni oluşturacak Aromatik Bitki Bahçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 20 adet 8 metre genişliğindeki teraslardan oluşan alanda, Tıbbi Adaçayı, Anadolu Adaçayı, Lavanta, Tıbbi Nane, Zufa Otu, Dağ Kekiği, Ekinezya, Biberiye, Melisa, Çakal Eriği, İzmir Kekiği, Kudret Narı, Goji Berry ürünlerinin demonstrasyon çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Aromatik Bitki Bahçesinin Karbasan köyü halkına 'hayırlı' olmasını dileyen Başkan Var, emeği geçenlere teşekkür etti.

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