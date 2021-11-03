Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'nde ejder meyvesi ve muz hasadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'nde örnek amaçlı yetiştirilen ejder meyvesi ve muz hasadı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hasadı yapılan meyveler ve merkez hakkında bilgi aldı.

Tavşanlı Yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 400 adet bitkinin yetiştirildiği Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezinde tropikal meyvelerin üretimi de yapılıyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ejder meyvesi ve muz hasadını yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.