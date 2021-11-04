Yoğun sis Kütahya'da etkili oldu

Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.

Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemek için farlarını yaktı. Sabah işlerine yaya giden vatandaş bile zorlandı.

Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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