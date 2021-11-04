Tavşanlı'da aranması bulunan kişi tutuklandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 dosyadan aranması bulunan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, gasp ve yağma suçundan ve basit yaralamadan aranması bulunan E.A. ve yanında arkadaşı E.B. satışa hazır 20 gram metanfetamin ile ele geçirildi.

Şüpheli E.A. ve E.B. ilçe Emniyet Merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından Adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

E.A., tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine gönderildi.

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