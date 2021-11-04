Kütahya polisinden silah kaçakçılarına büyük darbe 9 ildeki 41 adrese eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya polisi, 9 ayrı ilden getirdikleri silah ve mühimmatları Kütahya’da sattıkları belirlenen 11 şüpheliyi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı, 9 ilde 41 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde bulunan şüphelilerin, Kütahya’ya silah getirerek bu ildeki şahıslara sattıklarını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Antalya, Kayseri, Rize ve Kırıkkale illerinde 41 şüpheliye yönelik 41 ayrı adrese ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç, 358 adet fişek ve FETÖ ile ilgili dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şahıs, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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