Pazarlar esnafından MYO öğrencilerine indirim

Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi ve Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından ilçe esnafları ile gerçekleştirilen istişare toplantısında Pazarlar MYO öğrencilerinin esnaftan yapacakları alış verişlerde indirim kararı alındı.

20212022 eğitim öğretim yılı başlamasının ardından Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi ve Pazarlar Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa düzenlediği toplantıya ilçe esnafı da katıldı. İlçenin genel durumunun değerlendirildiği toplantıda öğrencileri yakından ilgilendiren bir karar alındı.

Buna göre, ilçe esnafının yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte ilçeye gelen öğrencilere özel indirimler ve kampanyalar uygulaması kararı alınarak indirim ve kampanyaların öğrencilere, işletme panolarına asılan afişler ile duyurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Pazarlar Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, son 3 yılda bünyesine 2 yeni bölüm ve 160 yeni kontenjan katan ve yürütücülüğünü üstlendiği Glütensiz Mutfak projesi ile ilçeye kadın kooperatifi kazandıran Pazarlar MYO'nun öğrencilerin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek için girişimlerde bulunmayı sürdüreceği kaydedildi.

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