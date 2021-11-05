Ayşe Balıkçı deneyimlerini anlattı

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) hemşire Ayşe Balıkçı tarafından palyatif bakım deneyimi aktarıldı.

KSBÜ Merkez Meslek Yüksekokulu (MYO) Hasta Bakımı Programı ders kapsamında Hemşire Ayşe Balıkçı, palyatif bakım tecrübelerini paylaştı.

Balıkçı, eşinin bir dönem palyatif bakım aldığını ve bu dönemde büyük zorluklar yaşadığını ifade etti. Öğrenciler, Balıkçı'nın tecrübelerini dikkatle dinleyerek, bir hemşirenin büyük zorluklar karşısında nasıl ayakta kalabildiğini dikkatle dinledi.

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