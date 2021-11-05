Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran görevine başladı

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kemal Kayıran atandı.

4 yıldır sürdürdüğü Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Kemal Kayıran, Hasan Keskin'den görevi törenle devralarak görevine başladı.

Devir teslim sırasında görevinden ayrılan Hasan Keskin’e bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür eden Bölge Müdürü Kemal Kayıran, hizmetlerin kaldığı yerden devam ettirileceğini söyledi.

Karşılama töreninde Kütahya Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk, Mali İşler Şube Müdürü Erkan Gülmez ve Kütahya Orman İşletme Müdürü A. Rıza Erdem hazır bulundu.

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