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Kütahya’da yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

İHA

Kütahya’da yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Camiye Vefa" temalı resim ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.
Kütahya Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde öğrencilere ödülleri İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ortaokul ve lise öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

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