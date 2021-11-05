Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya’da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti,1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Özçam (23) idaresindeki 43 ACL 717 plakalı hafif ticari araç Kütahya Afyonkarahisar yolu üzerindeki eski süt fabrikası yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan araç sürücüsü Nurettin Özçam hayatını kaybederken, yaralı Ayşenur T. (19) 112 Acil ağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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