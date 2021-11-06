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TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanmaya başlandı

İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerden biri olarak seçilen Kütahya'da TURKOVAC aşılaması başladı.

TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerden biri olarak seçilen Kütahya’da TURKOVAC aşılaması başladı.
TURKOVAC Açık Etiketli Faz 3 Kütahya Aşı Çalışması Merkezi'nde gönüllülere yönelik başlayan aşılamayla ilgili Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan bilgilendirme toplantısı yaptı.
Kütahya'nın, TURKOVAC Faz3 çalışmasının yapıldığı iller arasında yer aldığını belirten Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan “TURKOVAC ile ilgili FAZ3 çalışmaları kapsamında ilimizde pilot merkez seçilerek Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz pilot hastane olarak seçilmiş oldu ve burada gerekli alanları sağlayarak gönüllü olan vatandaşlarımıza bugün itibaren aşılama çalışmalarına başlanmış oldu. İlimize bu çalışmalar için 110 aşı gönderildi. Bu çalışmaların belirli kriterleri var. Hiç aşı yaptırmamış kişilere bu uygulamayı yapamıyorsunuz. Çift doz inaktif aşı dediğimiz sinovac ve ya koronavac aşısını 2 doz yaptırmış, üzerinden 90 gün geçmiş ya da 270 günü geçmemiş olan, 18 ile 60 yaş arası bireylere, gönüllü oldukları takdirde bu aşıları biz çalışma kapsamına dahil edip yapabiliyoruz. Bu kriterlere sahip vatandaşlarımız gönüllü olarak bu çalışmaya dahil olabiliyorlar. En nihayetinde çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah ülkemiz için çok sevindirici bir gelişme olacak" dedi.

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