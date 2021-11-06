Kanal Kütahya Projesinin birinci etabı olarak projelendirilen, Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi 15 Kasım'da açılıyor. Caddede ki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, "Caddenin açılışını hemşerilerimizin katılımı ile yapacağız" dedi.

Kütahya’nın vizyon projeleri arasında yer alan Kanal Kütahya Projesinin ilk etabı olan Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi'nde çalışmalar son noktaya geldi. Çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılan caddede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, caddenin açılışını 15 Kasım 2021 tarihinde vatandaşların katılımı ile gerçekleştireceklerini söyledi.

İnceleme ziyaretinde yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Işık, imalatı devam eden Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesinin son aşamasına gelindiğini söyledi. Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ile temizlik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Işık, “Bu projemizi 15 Kasım Pazartesi günü vatandaşlarımızın katılacağı bir törenle açacağız. Bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Bizden sonraki nesle güzel bir şehir bırakacağız” diye konuştu.

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